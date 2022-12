Cirugías estéticas enredan al contralor de Antioquia y al gerente de un hospital

Foto: William Marulanda Tobón, gerente del Hospital La María, de Medellín, y Sergio Zuluaga, contralor de Antioquia. Imágenes tomadas de la Gobernación de Antioquia y la Contraloría departamental.

Un supuesto caso de corrupción que podría salpicar al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, y al gerente del Hospital La María de Medellín, William Marulanda Tobón, fue denunciado por el concejal Bernardo Alejandro Guerra.



Según Guerra, en ese centro médico ubicado en un barrio popular de la capital antioqueña, que funciona con recursos públicos y que es especializado en tratamiento de enfermedades relacionadas con problemas respiratorios, VIH y Sida y ortopedia, se habrían practicado nueve cirugías estéticas, que, según él, no está entre sus especialidades.

Entre los pacientes de esos procedimientos estuvieron, confirmó el gerente de ese centro médico, el contralor de Antioquia, y dos de sus cuatro hermanas.

Sin embargo, esa presunta irregularidad sería la punta del iceberg de las anomalías que al parecer suceden en ese centro médico.

Guerra asegura que en La María se informó que los procedimientos realizados a estos pacientes tenían otros antecedentes, que son cubiertos con dineros del POS, y no los que realmente se les practicaron, algo que negó el gerente Marulanda.

La denuncia, dada a conocer en el Concejo de Medellín y en Blu radio, asegura que al contralor departamental, encargado de vigilar que los recursos de ese centro médico se gasten como se debe y que no haya malversación de fondos, se le practicó una liposucción, pero el ingreso se hizo por una cirugía de próstata, conocida en el lenguaje médico como prostatectomía.

Esto, asegura Guerra, no solo es un conflicto de intereses.

Además, el Concejal llamó la atención sobre la manera en que llegaron a La María las hermanas del gerente Marulanda: “a una de se le ingresó por una supuesta cirugía de una hernia umbilical y se le practicó realmente una lipoescultura”, dijo.

Frente a las denuncias, Zuluaga dijo en Blu radio que el costo de cirugía a la que fue sometido fue asumido por él y que en ningún momento se pasó como parte del POS, costo que se cubre con gastos del sistema de salud.

Y Marulanda aseguró que el costo de las cirugías de sus hermanas y del contralor fue pagado en su totalidad por ellos y no con recursos del hospital.

También dijo que el centro médico que dirige se ha convertido en un lugar atractivo para quienes quieren hacerse cirugías estéticas, pues han sido cerrados más de 300 centros de ‘garaje’.

“La cirugía estética es uno de los portafolios del hospital, está habilitado desde 2001, lleva 16 años y ha venido con el auge con los cierres de las de ‘garaje’, que les están dando la pelea a los falsos esteticistas en la ciudad”, dijo en Blu radio.

El gerente, además, dijo que en la historia clínica del Contralor, que dice que se le iba a practicar una cirugía de próstata, pudo haber un error del médico.

“Al parecer el urólogo colocó una nota con su firma y registro en la historia del contralor”, manifestó.

Por ahora las autoridades deberán investigar si, como lo dice el concejal Guerra, en Antioquia hay un ‘carrusel’ de la salud que está desangrando al sistema de salud.