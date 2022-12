Cita imperdible para los amantes de la música clásica: el gran Theo Wolters dirigirá la Filarmed

El prestigioso director holandés estará por primera vez al frente de la Orquesta Filarmónica de Medellín, el viernes 30 de junio en el Teatro Metropolitano.

“La música clásica tiene la capacidad de tocar el alma de todo el mundo”, es el lema de Theo Wolters, uno de los directores de música clásica más reconocidos y que usted tendrá el placer de disfrutar en la capital antioqueña.

Esta fue la entrevista realizada por miembros de la Orquesta Filarmónica de Medellín a uno de los directores de música clásica más reconocidos a nivel mundial:

¿Quién o qué le inspiró a dedicarte a una carrera en la Música?

Al crecer en una familia de músicos, fui introducido a una banda local de vientos a una edad muy temprana. Desde ahí empecé a participar en competiciones para jóvenes solistas.

¿Quiénes o cuales fueron las influencias más importantes en su vida musical y su carrera?

Mi padre fue mi conductor desde que era bastante joven y me inspiró enormemente. Después, mi profesor de trompeta en el conservatorio me introdujo a la Orquesta Real de Concertgebouw (de Ámsterdam, Holanda) donde me permitieron hacer y tocar música con en ellos de manera regular.

¿Cuál es la presentación de la que se sientes más orgulloso?

Me dieron la oportunidad, sin ningún ensayo, de reemplazar a Mariss Jansosn cuando se enfermó para conducir la famosa "Sinfonía Turangalila" de Olivier Messiaen. ¡Fue increíble, una gran oportunidad y por fortuna un gran éxito!

¿Es difícil mantener el mismo nivel en noches diferentes o conciertos distintos?

No, como músico siempre obtienes nueva inspiración del público, la orquesta, y del recinto. Todos estos aspectos tienen su influencia, entonces siempre hay nueva inspiración todos los días.

¿Por qué venir a Medellín para un concierto?

Es la primera vez que voy a dirigir en Latinoamérica. Me encantan los nuevos retos y estoy esperando ansioso esta nueva experiencia. Con mi gran experiencia, me siento muy curioso de descubrir como está "viva y coleando" la música clásica en Medellín.

¿Por qué las personas deberían ir una vez en su vida a un concierto de música clásica?

¡La música clásica tiene la capacidad de tocar el alma de todo el mundo! La música es emoción y la vida está llena de emociones.

¿Qué puede apreciar la gente de Medellín durante su concierto?

Tocar música para mi debe ser espontaneo y lleno de pasión en una manera natural. ¡Esto es exactamente lo que planeo mostrar en Medellín!

¿Desea asistir a este gran concierto? Para adquirir su entrada y conocer mayor información, ingrese aquí