Ciudadanos de Medellín siguen tomando justicia por su cuenta con fuertes golpizas

Los presuntos delincuentes parecían lamentarse por el robo de un celular, que acababan de cometer, pues la comunidad casi los mata.

Irene del Socorro Castro, testigo del hecho, afirmó que “muchos decían que ellos se lo habían buscado, eso era lo que decían ellos porque no tenían que estar buscando lo ajeno”

Dicen que como la Policía no llegaba, tuvieron que retenerlos hasta que las autoridades se hicieron presentes. Los golpes a los presuntos delincuentes no cesaban.

Casos como estos se presentan a diario en las calles de Medellín. El robo de celulares y las personas que no esperan a que las autoridades actúen contra los responsables, cada vez son más frecuentes.

Ángel Contreras, habitante de Medellín, dijo que “en cualquier momento le están robando el celular y más que todo a las mujeres y todas esas cosas estamos sufriendo mucho con esa problemática”.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad. Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín, afirma que “siempre el llamado es a la tolerancia, a que las personas de bien no hagan justicia por su propia mano, incluso incurriendo en un riesgo de exceso de fuerza que podrá ser utilizado en contra de estas mismas personas”.

A pesar de que los presuntos delincuentes rogaban para que los soltaran, ambos tendrán que responder ante las autoridades por el robo. Mientras tanto, se adelanta el proceso de identificación de las personas que intentaron tomar justicia por su cuenta.