Ciudadanos denuncian calvario para poder sacar sus vehículos de los patios en Medellín

Habitantes de Medellín denuncian que es todo un calvario poder sacar sus vehículos de los patios, debido a que no hay agilidad en los trámites y citas con la Secretaría de Movilidad.

Una joven docente de danza manifestó que ha sido una de las personas afectadas por esta situación y que tras esperar 15 días, ahora debe aguardar una semana más por una solución.

“Estoy demasiado afectada por la ineficacia del sistema de tránsito, del sitio web y todo lo que está sucediendo por la pandemia. Yo no he podido recuperar mi vehículo de los patios, no sé en qué estado esté, cuándo me lo van a devolver y realmente cuánto es lo que debo pagar porque mi carro esté dentro de los patios. Realmente no hay una suficiente información”, aseguró Sandra Sierra, ciudadana afectada.

La mujer tiene cita finalmente para el martes 8 de septiembre, cuando espera que se le dé solución a su problema.