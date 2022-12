Ciudadanos queman la moto de dos presuntos asaltantes

En el video grabado desde un celular se ve cuando la moto de los presuntos delincuentes arde en llamas, estos dos hombres fueron golpeados por la comunidad, cuando intentaron robarle el celular a una adolescente de 14 años.

“Y no es que sean salvados, a nosotros nos toca brindar la seguridad a todas las personas residentes en este país, sean buenos o malos, pero el llamado es que la comunidad no reaccione así”, dijo el general José Acevedo, comandante Policía Metropolitana.

Este no es el único caso de hurtos a celulares, en otro video, un hombre haciéndose pasar por un cliente interesado en un equipo celular, frente a los ojos de los vendedores se lo roba en segundos.

“Aquí el llamado es a tomar medidas de autoprotección para las personas y para los negocios, es importante las cámaras porque visibilizan el autor delincuencial”, agrega el general Acevedo.

Lo preocupante es que el hurto a celulares ha aumentado en Medellín.

“Un incremento del 40% comparado con el año pasado y un hallazgo que tenemos es de cada 100 hurtos a personas casi la mitad el 50% son hurtos a celulares”, asegura Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Seguridad.

Las autoridades piden estar alertas a los ciudadanos y les pidieron denunciar oportunamente para combatir esta modalidad de hurtos.