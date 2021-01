Clamor de niño de 5 años con parálisis cerebral por una silla de ruedas para poderse desplazar

Santiago Hurtado vive en Guarne, oriente de Antioquia. Con tan solo 5 años sufre una parálisis cerebral que le impide su movilidad, por ello anhela tener una silla de ruedas neurológica para poder ir a estudiar.

“El ortopedista nos dijo que tenía una triplejia, o sea que la parálisis cerebral le estaba afectando los dos pies y la mano izquierda”, explica María Emilse Alaya, abuela del niño.

Solo una de sus manos tiene movilidad, con ella dibuja la escuela, cuadernos y a los amigos que sueña tener cuando vaya al colegio.

Quiero tener amiguitos y estudiar y todo como un niño normal

El problema es que su escuela queda a 30 minutos de su casa, el terreno es complicado y necesita una silla de ruedas neurológica para ir a estudiar y mejorar su calidad de vida, pero su familia no tiene dinero para comprarla.

“Inicialmente él no se puede desplazar como cualquier persona, él no puede caminar, entonces él siempre tiene que estar mucho tiempo acá en la casa y en lugares que no vayan a darle a él la posibilidad de caerse porque ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido”, detalla Emilse.

La silla cuesta alrededor de $2 millones y medio por lo que esperan que su historia llegue a una persona de buen corazón que le permita a este pequeño guerrero seguir luchando por cumplir sus sueños.