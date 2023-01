Clínica Esimed de la 80 fue cerrada por tercera vez en un año

La medida fue tomada por la Seccional de Salud departamental por la falta de aseo, además de deficiencias en la atención a los pacientes.

Escasez de dotaciones y de servicios primordiales con los pacientes son algunas de las inconsistencias que estos y empleados vienen denunciando desde hace varios meses.

Con el cierre, al menos 500 profesionales de la salud se quedaron sin trabajar y un número indeterminado de pacientes fueron remitidos a otras clínicas.

Rosa Adela Vidal, enfermera auxiliar, manifestó a Telemedellín que en la mañana del pasado miércoles les informaron que no debían atender a más pacientes y que debían remitirlos a la Clínica Soma, a la Clínica Medellín de Occidente o a la Clínica Torre Fundadores.

Por su parte, las personas que estaban siendo tratadas en este centro médico denunciaron, entre otras cosas, que desde hace varias semanas no se hace el aseo, que la comida es poca, no hay medicamentos y que los servicios hospitalarios soy deficientes.

Esta es la tercera vez que la Clínica Esimed de la 80 es cerrada en un año.

En su momento, Carlos Mario Montoya Serna, secretario Seccional de Salud, manifestó que esto se debió a que se estaba incumpliendo el Sistema Obligatorio de la Calidad de la Atención en Salud.

En octubre de 2017 la Seccional Salud de Antioquia también había ordenado el cierre de varios servicios en varias clínicas, incluyendo esa sede por irregularidades y malas condiciones.

Esimed tiene 5 quirófanos, 66 camillas de urgencias y 155 camas hospitalización.

Foto: archivo

Vea también:

Con impactantes videos denuncian infestación de cucarachas en la Clínica Esimed de la 80 en Medellín Cierran otra vez clínica Esimed de la 80 por incumplir normas en la prestación del servicio Secretaría de Salud de Antioquia cierra servicios de antiguas clínicas de Saludcoop en Medellín