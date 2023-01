Clínica León XIII - IPS Universitaria cierra en Apartadó y sigue con respiración artificial

En la IPS cuentan las horas para que la vacancia judicial termine y un juez levante el embargo que la tiene en una crisis que se agudizó hace dos semanas.

En sus cuentas bancarías hay congelados 15 mil millones de pesos y los 7 mil girados por la Superintendencia de Salud, la semana pasada, apenas si alcanzaron para pagarles a los empleados el mes de noviembre.

Clínica León XIII, en emergencia hospitalaria y cerrada por embargo de sus cuentas bancarias “Priorizamos el talento humano, pero realmente nosotros no estamos todavía en situación normal, sigue la emergencia hospitalaria porque no podemos arriesgar los pacientes”, indicó Martha Cecilia Ramírez, directora de la IPS universitaria.

Todavía adeudan los pagos de diciembre y una millonaria suma a los proveedores. La IPS Universitaria solo atiende urgencias vitales, porque de los 28 mil millones que necesita al mes para funcionar, no tiene un solo peso.

“Debe en total 214 mil millones y a la vez le deben 393 mil millones de pesos, para operar necesitamos 28 mil millones de pesos, para cubrir nóminas y proveedores vitales”, agregó Ramírez.

La situación tocó fondo con la decisión de cerrar operaciones asistenciales y logísticas en la red hospitalaria de Apartadó, a partir del 15 de enero.

“Ese hospital lo estaba operando la IPS Universitaria y la IPS ante sus dificultades ha tomado la decidió de salir de la zona”, indicó Carlos Mario Montoya, secretario seccional Salud de Antioquia.

La única luz de esperanza de la León XIII es que el juez levante los embargos a la clínica, pero esa decisión solo se tomaría hasta el viernes de la semana entrante.