Coctel de sustancias psicoactivas mató a dos jóvenes en una misma fiesta en Antioquia

Según las autoridades, se trató de un típico caso de sobredosis que ya ha dejado varias muertes en el país.

Estos casos avivan la polémica sobre el porte de la dosis mínima de droga y la intención del Gobierno de decomisarla.

Duque anunció decreto para que Policía pueda confiscar cualquier dosis de droga Juan Pablo Restrepo, de 21 años, y Marlon Loaiza, de 20, participaban en una celebración de cumpleaños en una finca en Sopetrán, Occidente de Antioquia.

Tras la ingesta de licor, vino una combinación que sus organismos no resistieron; la autopsia determinó, según las autoridades, una sobredosis de drogas.

Así lo confirmó el mayor Ramiro Rivas, comandante del Distrito de Policía de Santa Fe de Antioquia.

“El médico forense dice que mueren por una sobredosis de metanfetaminas y por el alto consumo de drogas alucinógenas (...) combinadas con licor, porque según el reporte que nos dan estaban consumiendo licor, ron”, explicó el oficial.

Los detalles muestran el mortal coctel que ingirieron; estaba compuesto de bebidas alcohólicas, popper, marihuana y tucibi, reconocida en el mercado como la cocaína rosada, una combinación de sustancias que producen reacciones encontradas, pues resultan a la vez depresoras y estimulantes.

Vea también: Conozca al Pablo Escobar de las 'cocaína rosa', el narco de las drogas sintéticas

Marie Claire Berrouet, toxicóloga del Hospital General de Medellín, explica lo ocurrido: “el ejemplo para mirar qué es lo que puede pasar, es que le pasa a un carro si oprimo al tiempo el acelerador y el freno. (...) Puede ir desde convulsiones, un estado que le decimos status convulsivos, que son convulsiones que no cesan, riesgos cardiovasculares, alteraciones en el ritmo del corazón, riesgos renales, musculares. Casi pudiera decir uno que todos los sistemas se comprometen”.

Ambos jóvenes fueron trasladados al hospital del municipio de Sopetrán, un municipio ubicado a 90 minutos de Medellín. El trágico hecho tomó por sorpresa a los campesinos de la zona.

Una persona más fue atendida por el mismo cuadro médico. Por fortuna, su caso no terminó siendo trágico, como el de sus dos amigos.