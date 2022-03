Código Dorado, la estrategia que ha salvado a más de 2.000 personas con problemas de salud mental

El Código Dorado es una iniciativa para combatir los problemas psicosociales que ha logrado salvar a más de 2.000 personas en Medellín.

Andrés Quiroz, además de ser actor, es un influenciador paisa que, a través de sus redes y activando el Código Dorado, logró salvar una vida.

Publicidad

“Una chica me escribió y me dijo que estaba muy deprimida, que estaba muy mal, ella vio que hacíamos estas activaciones a través de redes sociales y me dijo '¿qué hago?' y yo le dije 'espera'. Ahí fue cuando activamos el Código Dorado y lo articulé con ‘Dame Razones’, que es la estrategia que ayuda a la salud mental de la población”, declaró Andrés Quiroz.

Como esa joven, otras 2.129 personas con problemas de salud mental fueron salvadas en el último año por el Código Dorado, pero ¿de qué se trata esta política pública?

Publicidad

“Busca satisfacer todas las necesidades relacionadas con abstinencia, intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas, conductas relacionadas con el suicidio y descompensación de algunos trastornos que se encuentran en estados de alteración y sicosis”, explicó la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe.

Puede leer: Médico colombiano salió de su refugio en Ucrania 30 minutos antes de que fuera bombardeado

Es una estrategia única en Colombia a la que cualquier habitante de Medellín puede acceder a través de la línea 123. Por medio de las redes sociales, ha logrado impactar al público más joven, pero también más necesitado.

Publicidad

“Le estamos llegando a miles de personas y es muy chévere cuando le agradecen a uno por una razón tan bonita, que es salvar vida. Entonces, las redes sociales bien utilizadas pueden salvar infinidad de vidas”, añadió Andrés Quiroz.

El Código Dorado, junto con los ‘Escuchaderos’ y “Dame razones', son iniciativas de la Secretaría de Salud de Medellín en pro de la salud mental de los paisas.

Publicidad

Líneas de atención en salud mental

Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas