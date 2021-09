Colapso sanitario en Necoclí por el alto número de migrantes que llega al municipio

El alto número de migrantes que están llegando a diario Necoclí, Antioquia, está generando que los servicios de salud del municipio colapsen. En el hospital local se están atendiendo más de 150 extranjeros a diario.

“Al día de hoy todavía hay miles de migrantes aquí en la playa, acampando, porque no tienen recursos económicos para pagar hospedaje ni tienen cómo sufragar gastos de alimentación”, indicó Wilfredo Menco, personero de Necoclí.

El drama lo viven miles de extranjeros quienes no logran pasar a la frontera con Panamá y deben esperar días y días, en medio de difíciles condiciones.

“Yo vendí lo poquito que tenía en Venezuela, todo saben cómo está nuestro país y queriendo llegar a Costa Rica buscando un mejor futuro. Ya tengo casi un mes de estar aquí esperando y no quieren venderme tiquetes”, manifestó Carlos Sevilla, migrante venezolano.

“Esta noche no sé dónde voy a dormir porque la casa donde yo estoy, la dejé. No tengo ningún compromiso con el dueño de la casa porque no tengo plata, ni nada para pagar”, contó Joseph, migrante haitiano.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que se atienda cuanto antes está crisis migratoria.

Publicidad

“Hay un número indeterminado de personas que no han podido adquirir sus tiquetes o quienes deciden cruzar el Golfo de Urabá en embarcaciones ilegales especialmente en horas de la madrugada. Continuamos haciendo monitoreo estricto a esta situación”, señaló Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo.

Los migrantes piden que se habilite cuanto antes un corredor humanitario para continuar su tránsito a Estados Unidos.