Colegios oficiales de Medellín reiteran el no al modelo de alternancia

Los alumnos de colegios oficiales en Medellín no regresarán este año a las clases presenciales, es decir que estas instituciones de la ciudad no implementarán el modelo de alternancia se aseguró desde la Secretaría de Educación de Medellín.

“Hemos tomado la decisión junto con el alcalde Daniel Quintero de no regresar a clases los colegios oficiales durante este año, es decir no regresar a clases, lo que significa no estar al interior de las instituciones educativas. Fortaleceremos todo este tema con el equipo de transformación curricular, un acompañamiento mucho más permanente, mucho más cercano con cada uno de los rectores, con los maestros. A través de Mova (Centro de Innovación del Maestro) se fortalecerá, por ejemplo, todo el tema de alfabetización digital de los profesores”, indicó Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín.

La decisión se da en gran parte por el aumento en número de casos de COVID-19 en Medellín. Sin embargo, esto implica que se debe reforzar la entrega de ayudas a los estudiantes, ya que 65 mil niños todavía no cuentan con elementos para estudiar de forma virtual y deben acceder a herramientas físicas.

En cuanto a instituciones universitarias, varias de ellas ya implementaron el modelo de alternancia en el que no ocupan más del 38 por ciento de sus instalaciones para evitar aglomeraciones con los estudiantes.

Así mismo, 14 instituciones privadas entre jardines infantiles e instituciones para el trabajo y el desarrollo humano ya enviaron sus protocolos de bioseguridad al Ministerio de Salud.