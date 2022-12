Colombiano que viajó a China en busca de mejor suerte hoy vive una tragedia

Edier Alexander Restrepo asegura que nunca pensó que un viaje al país asiático se convertiría en una pesadilla en la que, incluso, estuvo al borde de la muerte.

“Me dijo que estaba muy mal, que él se iba a morir allá, que estaba mal. Le dio un cólico muy fuerte, se fue para la clínica y como había comprado asistencia de viaje, pensamos que eso le cubría, se fue para la clínica y allá el médico dijo que era una hernia y que la operación valía 30 millones”, manifiesta Johana López, esposa de Edier Restrepo.

Publicidad

Luego de la cirugía, desde su lugar de convalecencia, en una clínica en Guangzhou, en China, este comerciante de 35 años, grabó un video para relatar el drama que vive.

“Yo no tengo toda esa plata, todos esos recursos, aquí estoy acostado, conectado y fajado por la operación. Es algo muy duro, muy difícil, pero ahí vamos y espero recaudar los recursos para pagar esta deuda”, añade el colombiano en China.

Edier tiene 3 hijos que lo esperan en su casa, en Medellín. Su esposa ha buscado ayuda, pero no ha recibido respuesta.

“Si no paga no lo van a dejar salir y va a seguir corriendo la cuenta y nosotros no tenemos los recursos, nosotros trabajamos y no contamos con casa o carro como para decir que vendemos y pagamos esa deuda. No tenemos.”, afirma la esposa de Edier.

Publicidad

Hasta la fecha, Restrepo tiene una cuenta por pagar equivalente a 30 millones de pesos colombianos. Espera que su aerolínea no le cobre un sobrecargo y que la Cancillería lo ayude para regresar a Colombia.