Coltejer liquidó a sus últimos empleados luego de 115 años de existencia

A través de un comunicado, Coltejer confirmó que sus 115 años de historia llegaron a su fin. Esta semana la empresa liquidó a sus últimos empleados y las máquinas que por años tejieron las telas más cotizadas de Colombia se apagaron para siempre.

“La empresa más importante del país, por allá en los años 70 y 80 llegó a tener 16 mil colaboradores. Así que pues ver a Coltejer terminarse es un motivo sin duda de pesar, de nostalgia, de tristeza”, manifestó Matías Gaviria, exdirector general de Coltejer.

Los antioqueños que crecieron usando estas telas lamentaron el fin del gigante de los textiles.

“Se compraban no telas de las de ahorita, sino había otras telas, como gabardinas como terlenkas, es que todo lo hacía Coltejer. Sus máquinas, su cantidad de trabajadores, el empleo, ya no queda nada, no quedan sino los lotes grandísimos”, expresó John Jairo Osorio, habitante de Itagüí.

Coltejer también confirmó que los inmuebles donde quedaba la fábrica, ubicados en Itagüí, Antioquia, serán vendidos y sus bodegas, en el mismo sector, las alquilarán.