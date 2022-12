Combos delincuenciales revenden gas en sectores vulnerables de Medellín

En algunos barrios de Medellín las empresas que comercializan las pipetas de gas, para quienes no cuentan con red domiciliaria, ya no pueden llevar el producto de manera directa.

Ahora deben dejar los camiones con los cilindros a disposición de los combos ilegales, para que sean estos quienes realicen las entregas.

Gustavo Villegas, Secretario de Seguridad de Medellín, señaló que ya se inició una investigación.

Según las denuncias de la comunidad, las familias deben elegir entre pagar hasta 8 mil pesos de más por las pipetas de 20 libras o quedarse sin el gas.

Los barrios de las comunas 1, 5, 6, 8 y 13 son los más afectados.

El Secretario de Seguridad de Medellín invitó a las empresas distribuidoras de gas y a las familias a hacer la denuncia ante las autoridades para agilizar la investigación.