Combos en la Comuna 13 habrían roto pacto y reabierto las fronteras invisibles

Una víctima del conflicto en la Comuna 13 aseguró que el miércoles pasado, mientras se hacían labores de excavación en La Escombrera, sintió disparos, por lo que teme que este proceso se suspenda.

“La balacera fue como a las once de la mañana por los lados de la loma”, aseguró.

Su temor es mayor ya que en los últimos días fueron asesinados en esta comuna dos personas, un menor de edad y un hombre de 27 años.

Por su parte, el director del Instituto de Capacitación Popular, IPC, Diego Herrera, aseguró que la presencia de la institucionalidad allí amenaza los negocios y la dinámica criminal de muchos grupos en la zona.

“Es que el pacto de fusil no solo era para no agredirse entre ellos, sino también para que sus negocios circule y se mantengan. Nosotros creemos que Medellín pasó de una violencia homicida a una lógica de economía criminal”, puntualizó el experto en conflicto.

Por ello, Herrera le hice un llamado a la Administración Municipal para que las excavaciones no se suspendan y culminen la espera de casi 13 años de familiares que creen tener allegados enterrados allí.

El IPC reiteró que en La Escombrera no sólo están enterrados los cuerpos de los desaparecidos en la Operación Orión de 2002, también de diferentes operativos de la estrategia de pacificación que luego vivió la Comuna.

En su momento, el Secretario para la Reconciliación en Medellín, Jorge Mejía Martínez, aseguró que hay grupos delincuenciales interesados en obstruir los trabajos de exhumación, porque la presencia de la fuerza pública de manera constante les reduce sus capacidades delictivas.

Según las autoridades, en la Comuna 13 operan unas 30 bandas dedicadas particularmente al micrográfico y a la extorción.