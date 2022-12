Comenzó la instalación de la catenaria para el tranvía de Ayacucho

Instalar una compleja catenaria para un tranvía era un reto impensable hace 20 años en la ciudad. Sin embargo, hoy es una realidad y un reto que asumió el Metro de Medellín que por primera vez instalará una.

La empresa tiene una amplia experiencia en estos sistemas por el mantenimiento permanente que le realiza a la catenaria del Metro y la instalación que hizo de este sistema para las estaciones nuevas de la Extensión al Sur.

Hace 20 años la catenaria del Metro fue instalada por expertos internacionales, pero ya dicho trabajo es asumido por la empresa demostrando con esto su capacidad, innovación, liderazgo y planificación dado que lo que aprende no solo es aplicado en un proyecto concreto, sino que se administra para el futuro.

El proceso de montaje de la catenaria del tranvía ya comenzó. Así lo anunció la gerente Claudia Restrepo:

Cabe recordar que desde los bajos de la estación San Antonio hasta la Avenida Oriental el trazado del tranvía no tendrá postes centrales sino que el cable que sostendrá el hilo de contacto sobre el eje de vía, estará anclado de las edificaciones cada 40m, permitiendo que la zona del centro esté más despejada y libre para el paso de los tranvías, los peatones y ciclistas.

En cambio, desde la parada San José hasta la estación Oriente en el barrio Alejandro Echavarría se contará con postes centrales de donde se sostendrá el hilo de catenaria que estará en ambos lados, alimentando de energía eléctrica, tanto a los tranvías que suben hacia el barrio Alejandro Echavarría, como a los que bajan hacia San Antonio.

Esta diferencia en la instalación se debe a que en Ayacucho no hay tantos edificios en altura, como sí lo hay en el centro de la ciudad, puesto que la instalación de la catenaria de fachada a fachada requiere una altura mínima de hasta 10 metros.

Actualmente, la cuadrilla del Metro que avanza en estas labores se encuentra en Ayacucho instalando las abrazaderas de los postes.

Para la realización segura de estas actividades se deberá contar con la precaución de todos los vecinos del sector pues no deberán pasar por la zona mientras se realiza este trabajo, dado que el hilo podría estar electrificado con corrientes de energía estática con alto voltaje y además estará bajo una gran tensión mecánica de atirantado para su correcto anclaje y funcionamiento.

Todos estos trabajos se realizan con la ayuda del vehículo bimodal que adquirió la empresa recientemente de fabricación española.

Entre la estación Miraflores y la parada Buenos Aires se montarán aproximadamente 1.600 metros de catenaria, para ambos sentidos. Sin embargo, en total, para el tranvía de Ayacucho se instalarán 8,6 kilómetros en la vía comercial y un kilómetro en el área de los talleres y cocheras en la estación Miraflores.