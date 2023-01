Comenzó uno de los eventos más atractivos de Feria de las Flores: Orquídeas, flores y artesanías

Unas 230 mil personas disfrutaron de la programación de las fiestas paisas entre el domingo y el lunes. Ahora hay un lugar más para visitar en el Jardín Botánico.

Es el Orquideorama, donde se realiza Orquídeas, flores y artesanías, un lugar en el que la mezcla de colores, variedades de flores y orquídeas en todas sus dimensiones y la mano de obra del artesano colombiano, deleitan la retina de los visitantes.

“Tenemos muchas cosas lindas en variedades de orquídeas, en variedades de flores, en variedades de artesanías, les dimos un apoyo grande a las comunidades indígenas y a todos los artesanos colombianos”, contó Javier Ríos, director del evento.

El ejemplo vivo de quienes no se lo pierden son don Marco Tulio y doña Sonia, quienes llevan 25 años disfrutando de las flores y a sus más de 80 no dejan de echarse flores el uno al otro.

“La gente admira mucho a esta muchacha por el vestido, que aquí lo compré hace muchos años, fue caro, pero lo compré”, manifestó don Marco Tulio, mientras admiraba a su esposa.

Ella, a su vez, indicó: “nos gusta mucho el ambiente, las flores y disfrutamos mucho de todo esto”.

La Feria de las Flores va por la mitad y a Medellín todos los días llegan nuevos visitantes; 25 mil, cada uno recibido con honores.

“Es por ese tema de que te quiere abrazar, recibir bien y quiere celebrar muy sanamente en esta fiesta de flores, explicó Daniel Zapata, director comercial de Hoteles Dann Carlton.

Lina Botero, la secretaria de Cultura de la ciudad, reconoció el gran aforo de público. “Todos los escenarios llenos y el comportamiento de la gente ha sido espectacular, no hemos tenido ningún problema”.

Plaza de las Flores, la Calle de los Artistas, Los Parques Culturales Nocturnos, entre otras, son las actividades dispuestas hoy para todo el que vaya a disfrutar de la feria de los antioqueños.