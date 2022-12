Comerciantes antioqueños promueven campaña para ahorrar agua y luz

Ahorrar el 5% de la energía para evitar un apagón en el país, es el principal objetivo de la campaña "Ahorrar paga", en Antioquia, la iniciativa fue presentada al gremio de los comerciantes.

“La medición será por seis meses a partir de febrero. Por cada kilovatio la gente se ahorra 450 pesos promedio y por cada kilovatio adicional que consuma tendrán una multa o un pago adicional de 450 pesos”, explicó Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente de Colombia.

Una de las estrategias de las grandes superficies aquí en la ciudad de Medellín es apagar las escaleras eléctricas y que los usuarios a visitantes a centros comerciales utilicen las tradicionales escaleras para subir o llegar a los pisos superiores.

“Tener más o menos la iluminación del centro comercial en un 30%”, dice Jhonatan Barón, administrador del Centro Comercial Punto de la Oriental..

Mientras que Guillermo Botero, director Ejecutivo de Fenalco, dice que con esta campaña se hace una retribución económica interesante, que no solo por servir a la patria sino por ayudar el bolsillo se pueda hacer el ahorro de energía para evitar mayores males.

En la ciudad, muchos paisas también han acogido el llamado del Gobierno Nacional. Hay en casas donde los habitantes no lavan hasta que su lavadora está repleto de ropa sucia y también reutilizan el agua y las agua lluvias regando sus plantas o haciendo limpieza en los interiores.

“Reutilizamos el agua lluvia, desconectamos los electrodomésticos cuando no los necesitamos, apagamos las luces cuando no es necesario”, puntualiza Laura Vélez, habitante de Medellín.

Otra de las recomendaciones para las grandes superficies, empresas y establecimientos comerciales es la utilización de plantas de gasolina.