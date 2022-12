Comerciantes de alimentos denuncian abusos de Espacio Público en Medellín

En un video aficionado se ve cuando funcionarios de Espacio Público, intervienen de manera agresiva un carro de alimentos, ubicado en el barrio Floresta, en cercanías del Estadio.El hecho generó rechazo por parte de las empleadas y clientes del negocio.

“El carro de frutas quedó dañado y muchas pérdidas económicas. Se perdió mucha fruta, la carpa esta mala, dañaron muchas sillas”, dice Juliana Rondón Zapata, una de las afectadas.

“Yo soy la muchacha en embarazo y me dieron nueve días de incapacidad, porque un funcionario público me dio dos golpes en el estómago, sino es por unas de mis hermanas que le dice que estoy en embarazo no sé qué habría pasado”, dice Yamile Rondón, otra afectada.

En plena vía pública llegaron los funcionarios de Espacio Público, trataron de quitarles el carro de comida a estas mujeres, que llevan cuatro años vendiendo frutas a todos los deportistas que pasan por este sector del Estadio.

En Noticias Caracol tratamos de hablar con miembros de Espacio Público y obtuvimos este video como respuesta.

“Este operativo se hizo posterior a dos actividades de sensibilización el día jueves, se les dio un papel informándoles y ellas firmaron”, indica Irma Lucía Ramírez, subsecretaría de Espacio Público Medellín.

“A nosotras nunca nos han hecho actividades de sensibilización, a nosotros lo único que nos han hecho son procedimientos y recogernos el carro”, asegura Juliana

Algunos vecinos y clientes aseguran que estos puestos no los afectan.

“Nosotros no nos vemos afectados en nada. Ellas están es tratando de ganarse su plática ahí honradamente”, dice Sonia Catalina Pedroso, vecina

“Están trabajando honestamente, de ahí nos surtimos todos los vecinos, porque por aquí no hay donde tomarse un fresco”, indica Ángel Ramírez, otro vecino.

Este grupo de mujeres aceptan no tener el permiso, pero le han pedido a Espacio Público desde hace cuatro años, que se los otorgue para seguir trabajando.