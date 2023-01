Comerciantes en Barbosa, molestos por horario para sitios de rumba en fin de año

La medida adoptada por la alcaldesa encargada del municipio no era la noticia que esperaban los dueños de los sitios de diversión.

Por medio de una carta, los comerciantes de Barbosa, norte del Valle de Aburrá, manifestaron su inconformidad con el decreto que estableció que el horario tanto para el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero en establecimientos públicos con música es hasta las 2:00 a.m. y el cierre debe ser a las 2:30 a.m.

La molestia se debe a que con anterioridad los dueños de dichos lugares habían sostenido reuniones con funcionarios de la Alcaldía y miembros de la policía para estudiar una posible extensión del horario hasta las 4:30 a.m. con música y cierre a las 5:00 a.m.

Sin embargo, en el decreto firmado por la recién nombrada alcaldesa encargada Tatiana Gutiérrez, quien asumió en el cargo debido al proceso que enfrenta el anterior mandatario Édison García Restrepo, primaron las medidas de convivencia ciudadana para conservar el orden público, pese a la petición de los comerciantes que consideraron que dicha medida entorpece las costumbres y actividades económicas del municipio.

Aunque algunos celebraron la decisión, otros manifestaron a través de la página de Facebook de la alcaldía su malestar: “Tradicionalmente los barboseños celebramos estas fiestas en familia pero también aprovechamos para salir a la calle, encontrarnos con los amigos de la vida y en términos generales, disfrutar gratamente de las festividades decembrinas como en todo el país. Todo esto se ve estropeado, por decirlo de algún modo, con este tipo de restricciones al horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales”, comentó un usuario.

Desde la oficina de comunicaciones de la administración municipal señalaron que la medida continúa igual y hasta el momento no se ha presentado inconveniente alguno.

Vea aquí el decreto:



Foto: Alcaldía de Barbosa