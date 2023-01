Comienza a regir en Antioquia ‘pico y placa’ para consumo de drogas cerca de colegios y parques

Este lunes quedó en firme el decreto del gobernador Luis Pérez que regula el uso de alucinógenos en espacios públicos. Así funcionará.

Se restringe el consumo de sustancias psicoactivas en todos los municipios de Antioquia, en zonas como parques, escuelas y escenarios deportivos donde hay menores de edad.

El decreto prohíbe el consumo de drogas en un área de 100 metros a la redonda de instituciones educativas (preescolar, colegios y jardines Buen Comienzo), entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

También limita el consumo en parques públicos y áreas deportivas entre las 6:00 a.m. y 10:00 p.m., y en ciclovías entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m.

“Los espacios públicos donde se va generalizando el uso de la droga, se vuelven lugares inseguros que no se vuelven accesibles a la ciudadanía y que paulatinamente se van degradando”, manifestó el gobernador al firmar el decreto.

Según el mandatario, la decisión fue tomada para regular el fallo que emitió la Corte Constitucional donde permite el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas en espacios públicos aduciendo que obedece al derecho del libre desarrollo de la personalidad.

“Este decreto se fundamenta también en lo sagrado que es el espacio público y se fundamenta en que los niños y las niñas que no son consumidores de drogas psicoactivas tienen también el derecho al desarrollo de su libre personalidad”, dijo Pérez.

Quienes incumplan las medidas deberán pagar una multa entre 16 y 32 salarios diarios mínimos legales vigentes y, si no realizan el pago, se someterán al cargo de interés por mora.