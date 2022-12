Comisarías de Familia de Medellín, en paro por falta de personal

Esperando a las afueras de las comisarías de familia en los diferentes barrios de Medellín, hay cientos de personas con casos de urgencia. Ellos necesitan ayuda de los comisarios pero estos se encuentran de cese de actividades porque, afirman, no cuentan con el personal suficiente para atender tantos casos.

Una de estas personas afectadas es una joven que fue a poner una denuncia a una comisaría y se encontró con esta situación. “Mi padrastro abusa sexualmente de mi hace seis meses, y como es que vengo a poner la denuncia y no me atienden”.

Los comisarios de Medellín se plantaron este jueves a las afueras de la Personería para protestar. Ellos afirman que para atender más de cien casos diarios solo tienen siete personas por comisaría y en algunas tan solo dos.

Según Uberney García Castaño, comisario 10 de Medellín, “el estrés laboral en los funcionarios es grande, por lo que la atención es ineficaz. Tenemos muchos casos de violencia intrafamiliar y maltrato a infantil que no alcanzamos a atender bien.

Por su parte, el personero de Medellín, Rodrigo Ardila, manifestó que “la solución más pronta que tenemos es fortalecer los trabajos psicosociales con trabajadores sociales, psicólogos y abogados. Esperamos que la Alcaldía también aporte en el tema de infraestructura”.

Mientras las autoridades solucionan el problema de 23 vacantes faltantes en las comisarías, decenas de personas seguirán esperando la atención y a otras se les vencerá los términos de su denuncia.