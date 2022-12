Comisarías de familia de Medellín protestarán por falta de personal

Los comisarios de la ciudad estarán durante dos horas instalados en las oficinas de la Alpujarra, este jueves, para reclamar a la Administración Municipal la falta de personal que hay en las oficinas de atención a la violencia intrafamiliar.

Según Uberney García Castaño, comisario de familia número diez y vocero de comisarías, hay oficinas en las que solo hay una secretaria atendiendo a más de 100 mil personas en una comunidad.

“No es posible que con este déficit podamos atender una alta demanda como lo es la violencia intrafamiliar. Además, de otras competencias que tenemos. Esto genera responsabilidades jurídicas por no atender a tiempo”, afirmó García.

El funcionario en su condición de vocero de Comisarías afirmó, que hace por lo menos tres años están haciendo la petición a la Alcaldía de Medellín y hasta el día de hoy no hay nada y que los salarios son pocos para toda la carga y responsabilidad laboral que tienen.

“Somos un municipio de categoría especial, los salarios que tenemos no corresponden con las altas responsabilidades”, aseveró García.

Esta falta de personal, genera en los pocos que hay trabajando un estrés y sobrecarga laboral que impide una buena atención a las personas que lo necesitan.