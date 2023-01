Como a un familiar, habitantes de Caucasia velaron e hicieron una novena al río

La protesta simbólica de los habitantes, pescadores y barequeros de este municipio se realizó a orillas del Cauca.

“Estamos demostrando que estamos enterrando el río que era nuestro patrón, nuestro sustento, muestra alimentación, donde vivíamos comunidades como pescadores, barequeros, areneros que hoy en día no tenemos nada”, manifestó Elizabeth Álvarez, habitante de Caucasia.

La ceremonia fue en medio de la enorme playa que se formó luego de la disminución del caudal. uno a uno, pescadores, barequeros, encendieron sus velas para despedir al dios mono, como le dicen al Cauca.

“Imagínese con esta resequedad que hay, no hay nada que hacer, no hay donde pescar, donde barequear, no hay nada, estamos pasando una crisis tremenda aquí en Caucasia”, expresó Saúl Valencia.

Algunos habitantes lo recuerdan como el que les dio el sustento para sus familias, otros como en cualquier funeral, le dedicaron mensajes de despedida.

“El río Cauca no lo mataron, nuestros peces y por ahí derecho nos mataron a nosotros los pescadores, por la sencilla razón que nosotros vivimos es de la pesca, si nos matan la pesca nosotros no tenemos como subsistir”, señaló José Libardo Arias, líder pescador.