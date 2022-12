Como ‘arboricidio’ califican ambientalistas la tala de 224 árboles en Medellín en crisis ambiental

El Área Metropolitana dio el permiso en un sector conocido como La Asomadera, por la Avenida Las Palmas. Allí se construirá una unidad cerrada.

La decisión ha generado todo tipo de comentarios en contra de la administración local, entre otras cosas porque la ciudad no hace más de una semana pasó por una crisis ambiental.

Michael Lacher, habitante del sector, manifestó que lo peor es que la ciudad no tiene dónde plantar 40 mil árboles que están en lista de espera por las construcciones pasadas.

“Además Medellín no da para más construcciones a costa de desaparecer espacios verdes como La Asomadera”, manifestó Lacher.

María del Pilar Restrepo, subsecretaria ambiental del Área Metropolitana, manifestó que la constructora deberá reponer 829 árboles, pero no dio detalles de en dónde deberá hacerse esta plantación.

La constructora involucrada en este caso se llama Javier Londoño y el edificio de apartamento tendrá el nombre de Tierra Grata Bosque Santo.