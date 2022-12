Como héroes, policías rescatan a perrita atrapada en un hueco

Momentos de angustia vivió el dueño de una perrita que durante varias horas quedó atrapada en un hueco, Kira, de ocho meses, fue rescatada por dos patrulleros de la Policía.

Isaac Guzmán, dueño del animal, relató que “si no hubiera sido por ellos, la perrita se hubiera muerto o le hubiera pasado algo. Yo estaba triste y cuando la sacaron la abracé y me puse muy feliz”.

Luz Marina Roldán, habitantes del sector, dijo que la situación fue “angustiante, fue muy triste, duro, por ahí dos horas atrapada, el niño desesperado, nosotros también angustiados porque le tiramos agua a ver si salía, pero no se movía”.

Luego de dos horas de trabajo, y con la ayuda de un hierro y un martillo, Kira fue rescatada con vida por los policías.

Alexander Giraldo, uno de los patrulleros, habló así del rescate: “alumbramos donde estaba el perrito, a ver a qué altura estaba atrapado, al ver el perrito vimos que no había forma, llamamos a los bomberos y no llegaban, nos tocó tomar la iniciativa porque se iba a morir”.

Maicol Tabarquino, el otro patrullero, dijo que es “igual de importante a los demás casos porque es un requerimiento de la comunidad y es un perrito muy lindo”.

La comunidad aplaudió el rescate de Kira sana y salva.