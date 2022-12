Comunidad de La Paralela pide puente peatonal

La comunidad del sector conocido como La Paralela, en el norte de Medellín, pide a la Alcaldía la construcción de un puente peatonal para poder cruzar la calle con total tranquilidad.

“El puente peatonal lo estamos pidiendo a gritos y también como desvió para no movilizarnos p con los carros”, explica Andrés Vargas, afectado por la falta de puente.

Frecuentes choques, que incluyen peatones lesionados, se generan por falta de un puente peatonal.

El padre de Guillermo León Zuleta, habitante del sector, murió atropellado por un motociclista en estado de embriaguez, mientras cruzaba la vía.

“Mi padre iba a cruzar la calle, cuando el mira no venía ningún vehículo. Él cruza la calle y pone el pie sobre el separador y una moto lo atropelló”, cuenta Zuleta.

Todos los días, decenas de niños ponen en riesgo la vida al atravesar la avenida, recorrido indispensable para llegar al colegio.

“Nos da miedo pero siempre me toca hacerlo porque de lo contrario me tocaría dar una vuelta muy grande y siempre vivimos muy retirado. No estaría mal que nos hicieran un puente peatonal”, expresa Lucía Ayala, afectada por la falta de puente.

Luz Pérez, otra afectada por la falta del puente, indica “todos los días las madres de familia tienen que traer a los niños a los hogares, para que se los cuiden. Son aproximadamente 40 niños que traen diario”.

Javier Darío Toro, secretario de Infraestructura de Medellín, expresa que enviará al personal de planeación para verificar y saber si se puede hacer una obra de este tipo como lo pide la comunidad.

La comunidad pide a gritos la construcción del puente peatonal y, además, hace un llamado a los conductores para que manejen con precaución y evitar cualquier clase de accidente.