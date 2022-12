Comunidad religiosa quiso resucitar a joven tras someterlo a un exorcismo, según tío de la víctima

En extrañas circunstancias murió un joven de 20 años en el interior de un apartamento ubicado en el barrio Villa del Socorro de Medellín, luego de haber participado en un denominado ritual de sanación en una iglesia cristiana.



El hombre fue identificado como Edilson Danilo Murillo García, y según su tío Arcensio García Montes, desde la mañana del pasado sábado venía presentando malestares, por lo que acudió a los pastores de la iglesia para ser sanado de males a través de un exorcismo.

Después de la ceremonia en la que participaron varios feligreses, el joven no se sintió mejor, por el contrario manifestó estar enfermo, con síntomas de desorientación, mareo y vómito.

El joven se negó a ir a un hospital como se lo sugirió su tío, por lo que decidió amanecer el domingo en un apartamento ubicado al lado de la iglesia cristiana, para ser cuidado por miembros de la comunidad religiosa.



“Las pastoras me dijeron que Danilo había vomitado mucho, porque le habían hecho muchos rezos y que por eso había quedado débil. Recuerdo que él me dijo, ‘tío, lo que me acuerdo es que me dieron tres copitas de bebedizo’”, relató a Blu Radio Arcensio García.

El joven murió en la madrugada del lunes festivo, pero solo hasta pasadas las 8 y 30 de la mañana Arcensio García se enteró de que su sobrino había muerto, según él, porque miembros de la congregación intentaron volverlo a la vida.

La inspección del cuerpo de Murillo García fue realizada por el CTI y será Medicina Legal el que determine las circunstancias por las que murió.

Este medio intentó comunicarse con miembros de la iglesia, pero no fue posible.