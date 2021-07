Comunidades en Ituango demandan medidas para un retorno digno: “Que nos garanticen la seguridad”

El Gobierno nacional aseguró que hay garantías de seguridad para que los campesinos retornen a sus fincas en Ituango, de donde salieron desplazados por la violencia, ellos demandaron, una vez más, que el Estado no los deje a merced de los criminales.

“Si me garantizan la seguridad me voy, si no me la garantizan no me puedo ir, cuando uno de allá se viene porque le toca”, dice Julio Echavarría, campesino desplazado.

“Que nos garanticen la seguridad, que no tengamos que volver o que no nos pase nada”, pide también Luis Carlos Taborda, otro campesino afectado.

Son 4.099 personas que conforman 1.678 familias las que permanecen en 10 albergues.

La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a la Gobernación de Antioquia para que acelere el proceso de vacunación por la preocupación que hay ante las aglomeraciones.

Según el Ejército, 250 uniformados serán desplegados en la zona para garantizar la seguridad del campesinado.

“Hemos dispuesto en la noche anterior aumentar el número de efectivos con 100 hombres que ya están acá”, señala el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División.

El Gobierno anunció 30 toneladas más de ayudas y la apertura de una carretera alterna al municipio para evitar desabastecimiento.

“La idea es cambiarle la cara a esas vías que ustedes pueden observar están en unas condiciones muy precarias”, agrega Díaz.

Las calles de Ituango lucen llenas, como pocas veces. Los campesinos que hoy las ocupan esperan garantías y un retorno digno. Entre los compromisos también está la reparación de las vías de acceso a sus territorios.