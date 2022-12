Comunidades indígenas marcharán por la paz en Medellín

La Organización Indígena de Antioquia (OIA), convocó a una marcha este 9 de abril con el fin de exigir “la liberación de nuestros territorios indígenas donde sólo debe florecer la paz y el respeto de nuestras costumbres y valores”, según afirma en un comunicado.

La movilización saldrá a las 9:00 de la mañana del Parque de los Deseos y tendrá un recorrido por la ciudad hasta el Parque de las Luces, frente al Centro Administrativo la Alpujarra.

En esta masiva movilización participaran delegaciones de comunidades indígenas de los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdova y Chocó.

“Los pueblos indígenas estamos Cansados de la guerra y exigimos el respeto por la vida, la autonomía y los recursos naturales, no más minas antipersonas en nuestros resguardos, no más confinamiento, no más trabajos forzosos, no más amenazas e intimidaciones”, reza el comunicado.