Con $30 mil millones, Alcaldía de Medellín busca emprendedores que generen oportunidades

El programa social empieza su recorrido este lunes en la Comuna 13 de la capital antioqueña, sector en el que se presentan los índices de desempleo más altos de la ciudad.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, junto a funcionarios del gobierno local, buscan a personas que, con ideas emprendedoras, puedan generar trabajo en la ciudad. En total son 17 recorridos los que se realizarán en la capital antioqueña.

“Soy una persona pensionada, me siento todavía útil pero no he encontrado la forma de ocuparme en algo. Voy a divulgar esta visita tan inesperada, es bueno que no tengamos que ir a buscar en otras partes, ya que las puertas las abren cerca de nuestra residencia”, manifiesta Gladys Muñoz, habitante de Medellín.

Capital semilla y banco de las oportunidades son algunos de los programas con los que se pretende enfrentar el desempleo en la ciudad, la alcaldía dio a conocer que en total son 30 mil millones de pesos los que se invertirán en esta causa.