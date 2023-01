Con aspersor en mano, sacerdote de Sabanalarga echa agua bendita a sus feligreses en misa

La comunidad del occidente antioqueño se ha mostrado feliz porque de este modo el líquido alcanza para todos.

A través de un video difundido por Telesantafé Noticias, se ve el momento en que el sacerdote de la iglesia San Pedro Apóstol, en el municipio de Sabanalarga, rocía agua bendita a sus feligreses con un aspersor manual.

Las imágenes se han hecho virales en redes sociales, pues no es común que este elemento, que se usa para fumigar cultivos, sea el instrumento utilizado para bendecir a los creyentes.

Sin embargo, los habitantes de Sabanalarga, se han mostrado felices con el novedoso método, porque de este modo el líquido alcanza para todos.

“Es un acto fenomenal, la gente encantada, todos curiosos porque realmente cuando él salía primero con el agua bendita no alcanzaba para todos, pero esta vez llenó esta bomba y a todos nos alcanzó agua bendita. Todo el mundo contento, felices, fue algo fenomenal que no se había visto”, relata Milvia Múnera, asistente de la eucaristía.

“Eso nunca había pasado, pero es algo trascendental en el municipio porque la gente aquí es demasiado católica y le encanta todas esas actividades que los sacerdotes hacen, especialmente este que ha cogido demasiado carisma entre la comunidad”, narra Alonso Rojo, habitante de Sabanalarga.

El video fue grabado durante la eucaristía de preparación para el pentecostés. Noticias Caracol intentó comunicarse con el sacerdote, pero no fue posible.

Video cortesía Telesantafé Noticias.