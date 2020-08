Con ayuda de la comunidad, controlan incendio cerca de un edificio en el occidente de Medellín

View this post on Instagram

Momentos de incertidumbre vivieron habitantes del barrio Calasanz parte alta por un incendio en vegetación que amenazó con llegar a varios edificios de la zona, en el occidente de Medellín. El trabajo solidario de los vecinos y el apoyo del Cuerpo de Bomberos, con tres máquinas contraindencios, fue clave para controlar la emergencia. No hubo personas lesionadas. Más información en @noticiascaracol y www.noticiascaracol.com/Antioquia