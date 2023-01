Con declaraciones de dos testigos de la defensa se reanudó juicio contra Santiago Uribe

Las audiencias contra el ganadero por su supuesta participación en la creación del grupo paramilitar de Los 12 Apóstoles serán en Medellín.

Un juez de la república convocó a las partes para hoy 3 y mañana 4 de abril tras el aplazamiento del juicio en vista de que los testigos de la defensa no asistieron el pasado mes de diciembre para entregar su declaración.

Publicidad

La audiencia de este miércoles tardó una hora, fueron escuchados los testimonios del floricultor, Mario Sánchez Sierra y del militar en retiro, Álvaro Ruiz Hernández, ambos testigos de la defensa.

“Narró cómo no es cierto lo que dijo el mayor Meneses, de que hubiera buscado un contacto con Uribe Vélez para que no lo trasladaran y otro testigo fue comandante de batallón Girardot que cubría esa jurisdicción en esa época, desafortunadamente no recuerda casi nada”, señaló Jaime Granados, abogado de la defensa.

A la etapa de juicio todavía le restan otros dos testimonios para llegar a los alegatos finales, el proceso ha sido objeto de dilaciones, según la parte acusatoria.

“Lo que si vemos es una intención de la defensa de prolongar el juicio cuando en todos los medios anda pregonando de que la inocencia se ha probado, ya es hora y por eso la defensa de víctimas va a solicitar al despacho de que ya de por terminada la etapa de juicio”, señaló el abogado Daniel Prada.

Publicidad

Una objeción de la defensa podría dejar o no sin piso el testimonio estrella de la Fiscalía, Eunicio Pineda, de no ser aceptada por el juez, la defensa de Uribe Vélez podría interponer un recurso, lo que demoraría aún más la etapa final del juicio.

“Acá todo tiene recursos, yo aspiro a no tener que presentar ningún recurso, pero primero hay que esperar a que el juez dentro de su discreción decida, él manifestó que posiblemente lo haga la próxima semana”, indicó Granados.

Publicidad

Los delitos por los cuales es juzgado Uribe Vélez fueron declarados imprescriptibles en el 2013. mañana continuará la audiencia a las 9 de la mañana.