Con dinero de la fiesta de grado, estudiantes le regalaron a su compañera gafas para ver mejor

La joven de 17 años, que padece una enfermedad visual, es la primera persona en Colombia en usar este avance de la tecnología.

María Antonia fue diagnosticada a los 8 años con una enfermedad degenerativa en la mácula del ojo, que genera una especie de mancha, la cual va creciendo y puede afectar su vista por completo.

Pero, la llegada de un solidario obsequio ha cambiado su vida, se trata de unas gafas de inteligencia artificial.

“Estas gafas tienen reconocimiento facial, tienen lector, tienen reconocimiento de colores. En mi caso yo veo los colores, pero hay personas con otros problemas que no ven los colores, por ejemplo, la gente completamente ciega", cuenta María Antonia Vargas.

Sus compañeras siempre fueron un lazarillo en su día a día, pues la ayudaban a leer y a reconocer objetos a la distancia. Por esa razón, cuando conocieron este avance de la ciencia, decidieron destinar los fondos que tenían para la fiesta de grado para conseguir las gafas de María Antonia.

"Lo que nosotros tuvimos es un gesto, pero verdaderamente lo que ella hace por nosotros a diario es algo que no tiene precio, nos llena de felicidad darle algo a una persona tan especial que sabemos que le va a brindar autonomía toda su vida", destaca Helene Estrada Fernández, compañera de María Antonia.

Los padres de la pequeña también contribuyeron en este sueño:

“Con el apoyo del colegio y nosotros como papás optamos por darle a ella la independencia, no limitarla sino ayudarla que tuviera una vida normal, las gafas le van a dar demasiada independencia", comenta María Paulina Vargas, madre de la joven beneficiada.

María Antonia quiere crear una red de comunicación con las personas que sufran problemas visuales en el país.