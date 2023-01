Con el proyecto ‘El turno es mío’, jóvenes del Urabá antioqueño acceden a su primer empleo

Son 225 beneficiados que laboran en fincas bananeras y aportan al desarrollo y estabilidad económica de una región que vive de la exportación del banano.

En la región de Urabá el relevo de los trabajadores en las fincas bananeras ha disminuido, es por ello que desde Fundamilenio se dio origen al proyecto ‘El turno es mío’.

“Este proyecto nace a través de una necesidad que tenemos en el sector bananero porque la mano de obra ya ha ido cumpliendo como un ciclo, ya ha ido envejeciendo, entonces necesitamos hacer un relevo generacional”, explica Adela Torres, directora de la fundación.

Los jóvenes pertenecientes al proyecto cuentan con beneficios con los que antes de entrar a la vida laboral no tenían, lo que garantiza una mejora significativa en sus condiciones de vida.

“Es un trabajo digno, excelente, tenemos prestaciones salud. De todo tenemos aquí”, resalta Lizeth Cuesta, beneficiaria del proyecto.

Los jóvenes participantes ahora no solo están vinculados a la vida laboral sino que también sienten que le aportan al desarrollo de su región mediante la aplicación de sus saberes.

“Me desempeño casi en todas las labores. Sé empacar, seleccionar, lavar, es algo que me tiene muy contento. Hay que ponerle actitud a las cosas”, cuenta Miguel Sánchez, beneficiario del proyecto.

Con el ingreso de los nuevos trabajadores a la actividad bananera se aporta a la estabilidad económica de una región que vive de la exportación del banano, a la vez que se garantiza el derecho al trabajo de los jóvenes, quienes generalmente eran excluidos en los ambientes laborales.

“Los 225 jóvenes que trabajan en el proyecto ‘El turno es mío’, ahora son embajadores de la actividad bananera. Son jóvenes que están haciendo el relevo, pero que están invitando y promoviendo a que otros jóvenes se vinculen a este tipo de iniciativas”, señala Ricardo Amaya, director de ACDI/VOCA Colombia.

De los 700 mil habitantes que tiene el Urabá antioqueño, más de 22 mil trabajan en el sector bananero, es por ello que esta iniciativa busca que las nuevas generaciones de la región vean en la producción del banano una oportunidad de mejorar su calidad de vida.