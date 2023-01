Con estas medidas buscan apagar la polémica alborada en el inicio de Navidad en Medellín

Una jornada cultural se desplegará por los barrios donde más quemados con pólvora se registran durante estas celebraciones. Le contamos cómo será.

A las 6:30 p.m. de este viernes se dará inicio a la Navidad en Medellín. La fecha, no obstante, no es gratuita.

Con eventos culturales la Alcaldía de Medellín busca contrarrestar la alborada Con el encendido de los tradicionales alumbrados en inmediaciones del Parque Norte y otras actividades culturales, las autoridades buscan frenar la quema de pólvora que se ha vuelto repetitiva desde la desmovilización de los grupos paramilitares bajo el mando de alias ‘don Berna’.

Medellín se alista para recibir la Navidad Por eso, uno de los pedidos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es “que podemos cambiar tradiciones que no llevan a nada, que llevan a tristeza, dolor y miedo, que se han generado a través de culturas mafiosas; por eso el pedido es de erradicar esa famosa alborada a punta de pólvora”.

A esta juvenil tradición se la ha llamado alborada y se realiza para darle la bienvenida a diciembre, y aunque ha tenido una acogida de parte de numerosas familias antioqueñas, que aprovechan la fecha para reunirse con sus seres queridos, también ha sido objeto de rechazo de parte de animalistas y contradictores de la quema de pólvora.

De hecho se han realizado campañas –incluso en redes sociales- a raíz de los casos de personas que sufren lesiones con pólvora, por ejemplo el del gerente del IDEA, Mauricio Tobón, y los daños en el medio ambiente, reflejados principalmente en las afectaciones sufridas por los animales del Zoológico Santa Fe.

Mauricio Tobón lidera iniciativa para prohibir fabricación de pólvora en Antioquia “También quiero decir, a quienes tienen mascotas, a quienes queremos y respetamos a los animales: mucha gente no sabe que cuando quema pólvora afecta a los animales. (Miren) lo que pasa con los perros, que son capaces de escuchar a una distancia cuatro veces mayor que las personas. Escuchan sonidos imperceptibles para el ser humano. Vamos a cuidar a los animales”, pidió el mandatario.

Vea también: La alborada también cobró la vida de una llama del zoológico Santa Fe

La alternativa que ofrece la Alcaldía es una extensa programación cultural que será llevada a barrios como Manrique, Aranjuez, Castilla, Robledo, San Javier, Popular y El Poblado. “Lo importante es que vamos a tener más de 3.400 artistas locales por todo Medellín, llevando arte y cultura. Cambiemos esa famosa alborada de pólvora que nada bueno trae”, pidió Gutiérrez.

⏰Falta un día para empezar a disfrutar la alegría de la navidad. ✨En la alborada cultural encontrarás música decembrina, shows de humor, películas y un ambiente familiar. ¡No te la pierdas!🎉 #CulturaCiudadana pic.twitter.com/a9kgs3cIAc — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) November 29, 2018

Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, advirtió sobre las consecuencias de ‘jugar con candela’.

“De 25 lesionados que tuvimos en 2017, 10 fueron menores de edad. Todos mayores de ocho años. Ha habido años en donde tenemos quemados bebés en brazos, niños que no tiene que ver con el asunto pero un volador entra a sus casas y ha lesionado niños muy pequeños”, dijo Almanza, que lleva años atendiendo y estudiando el fenómeno de los quemados con pólvora.

Como ejemplo citó el caso de un joven que sufrió laceraciones con artefactos explosivos un año atrás. “Tuvimos un joven de 15 años que sufrió amputación en dedos de la mano, cicatrices para toda la vida. La recomendación será no exponernos. No solo no utilizar pólvora sino también no asistir o evitar estar en lugares donde la estén utilizando porque el 60 por ciento de los quemados son personas que no estaban quemándola”, dijo.

A pesar de que las autoridades tanto de Medellín como de Antioquia recomiendan alejarse de estas actividades, una productora de pólvora legal lanzó una campaña en redes sociales para promover la alborada.

Su argumento es que el tipo de artefactos que ellos producen no contienen fósforo blanco, el que pone en riesgo según ellos a los amantes de la pólvora, y es manipulado por expertos.