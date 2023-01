Con este homenaje fueron recordados Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri en la Gobernación

El gobernador de Antioquia de la fecha y su asesor de paz fueron asesinados por la guerrilla de las Farc. En su honor cientos de personas destacaron su papel de paz.

El 21 de abril del 2002 el entonces mandatario departamental, Guillermo Gaviria y su consejero de paz, Gilberto Echeverri encabezaban una multitudinaria marcha rumbo al municipio de Caicedo, Antioquia, donde la violencia hacía carrera.

La marcha buscaba la reconciliación, pero la guerrilla, al ver la oportunidad de llevarse a dos políticos de valor los engañó y los llevó al monte en donde fueron asesinados por sus captores cuando se activó una operación de rescate el 5 de mayo de 2003.

“Todos deben ser recordados por su legado, por su maravillosa defensa de la filosofía de la no violencia que está más vigente que nunca”, dijo Sofía Gaviria.

“Fueron unas grandes personas que le sirvieron no solo Antioquia, a la patria y a todos nosotros que nos representaron muy bien”, manifestó también Martha Arenas, amiga del entonces gobernador.

Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri: 15 años de un crimen que Colombia no olvida Por eso, las instalaciones de la Gobernación de Antioquia se convirtieron en el escenario para recordarlos.

“Creo que el legado de Guillermo y Gilberto que cada vez hay que mirar con más detenimiento, su ejemplo, su sacrificio”, señaló Aníbal Gaviria.

Sofía Gaviria, hermana de Guillermo Gaviria, cuestionó la forma del perdón.

"El perdón es un tema que a mí me parece y a nuestra familia que no se debe volver un espectáculo y mucho menos cuando el victimario no reconoce que debe haber una compensación real por ese daño”.

Una calle de honor y una ofrenda floral fue la manera de recordar a estos dos hombres que perdieron la vida mientras buscado la paz de un pueblo que durante años estuvo sumido en la violencia el temor.