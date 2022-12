Con este volante incitan a universitarias a convertirse en ‘damas de compañía’

Redes de prostitución estarían induciendo a jóvenes universitarias a que se conviertan en ‘damas de compañía’ para estar con extranjeros que llegan a Medellín.

La evidencia de esto es un volante que comenzó a circular la semana pasada en la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB:

Entre otras cosas, el volante hace referencia a una serie de ‘requisitos’ para que las mujeres sean aceptadas: cara bonita, no mayor de 26 años, delgada y bien operada, de carácter amable y positivo.

Por su parte la UPB emitió un comunicado en el que afirma que no tiene conocimiento del tema puesto que no ha recibido denuncias por parte de estudiantes.

El subcomandante de la Policía del Valle de Aburrá, coronel Carlos Wilches, manifestó que esta autoridad no ha recibido ninguna denuncia al respecto.

Añadió que ya el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pidió que se intervinieran las universidades del departamento con el fin de detectar esta clase de problemáticas.

“De hecho ya comenzamos estos planes, iniciamos en el Politécnico, y estaremos en contacto con todos los rectores para abordar temas de microtráfico, extorsión y turismo sexual”, puntualizó.



@AlcaldiadeMed esto lo están entregando en mi Unversidad y "normal",¿cómo evitar que pase en los colegios? pic.twitter.com/q13naylEOW — NATALIA (@nataliarroyavev) April 25, 2016

Recuerda, "Atentos todos, Seguros todos". Línea segura #UPB. Alertas frente a cualquier situación. pic.twitter.com/pzYO4prgdA — UPB (@upbcolombia) April 26, 2016