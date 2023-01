Con estos afiches sin foto buscan a los delincuentes más peligrosos de Medellín

Los carteles empezarán a circular por las comunas de la ciudad. Hasta 50 millones de recompensa ofrecen las autoridades por información.

Este miércoles las autoridades presentaron el renovado cartel de los criminales más buscados en Medellín, sin embargo, los afiches solo llevan un alias y una imagen en sombra de cada uno de los 134 cabecillas de 10 grupos delincuenciales organizados en la ciudad.

Publicidad

“En cada una de las comunas y corregimientos de Medellín donde hay presencia de estructuras criminales aparecen los alias que la comunidad sabe cuáles son”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario se vio obligado a explicar la razón por la cual en los carteles no aparecen los rostros de los delincuentes, “no aparecen las fotos porque están en proceso de judicialización, lo cual no quiere decir que no estén identificados por la ciudadanía, sino que legalmente hasta no tener las órdenes de captura no podemos publicar sus fotos, pero si sabemos quiénes son”, aseguró.

Sin embargo, pese a la explicación del alcalde, la ciudadanía se pregunta cómo es posible identificar a los delincuentes si su rostro no es revelado.

De igual forma las autoridades indicaron que se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de estos sujetos.