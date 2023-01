Con estos comentarios, J Balvin y Maluma despejan rumores sobre su rivalidad

Los seguidores de ambos aristas se sorprendieron con el intercambio de elogios.

Mucho se ha hablado sobre si existe una rivalidad entre J Balvin y Maluma, los principales exponentes del género urbano en el país, que gracias a su trabajo y talento han logrado una importante proyección internacional.

Sin embargo, aunque tienen muchas cosas en común, hasta la ciudad donde nacieron, no han compartido escenario o colaborado juntos, lo que ha llevado a especular entre sus seguidores sobre la relación entre ambos cantantes.

Pero un cruce de comentarios en Instagram despejó los rumores de rivalidad.

Maluma y Shakira aparecieron en la portada de la revista Billboard, publicación que además elogia a los artistas colombianos calificándolos como la nueva explosión latina.

Los comentarios no se hicieron esperar y uno de los que no dudó en felicitar a su compatriota fue J Balvin, quien comentó en la publicación de Maluma: “Felicidades”. A lo que el intérprete de ‘Felices los 4’ respondió: “Gracias rey”.

De inmediato la reacción de sus fans fue soñar con una colaboración musical: "Para cuando el hit de ustedes dos @jbalvin @maluma", escribió uno de los seguidores.

J Balvin, Maluma y Shakira comparten las nominaciones más reicientes a los premios Billboard anglo, donde compiten por el premio a como Mejor artista latino y Mejor canción latina.



Fotos: Archivo Colprensa

