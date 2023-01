Con eventos culturales la Alcaldía de Medellín busca contrarrestar la alborada

Conciertos, bazares y ferias se realizarán en la tarde y noche del 30 de noviembre y la madrugada del primero de diciembre.

Esto para evitar que las personas usen pólvora o resulten quemadas durante la denominada alborada.

Publicidad

Recibir a diciembre quemando pólvora no es una costumbre de Antioquia pese a su tradición polvorera.

Las últimas cuatro décadas estuvieron marcadas por celebraciones que fueron denominadas alboradas y que culturalmente están vinculadas a la mafia.

Habrá recompensas de la Alcaldía de Medellín para quienes denuncien expendios de pólvora "Desde finales de los 70 y hasta hoy esta celebración ha estado marcada por narcotraficantes que tienen suficientes excedentes y que tienen un incentivo cultural en la ciudad”, manifestó Jorge Giraldo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Eafit.

Dicha celebración trajo para Medellín estigmas y quemaduras imborrables. En la calle lo saben y por ello la mayoría no está de acuerdo con esta tradición.

Publicidad

Juan Carlos Ossa, habitante de la ciudad, afirmó que "no estoy de acuerdo y no participaría porque no es una buena cultura".

Se acerca el día y en esta ocasión la alborada, en parte, será distinta. Las autoridades preparan celebraciones culturales y deportivas, actividades que aparten de la pólvora y el alcohol a los medellinenses.

Publicidad

Santiago Silva, subsecretario de Cultura de Medellín, manifestó que la idea es que se celebre en familia y en convivencia con los vecinos.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad dio a conocer que habrá recompensa de hasta 3 millones de pesos para aquellas personas que denuncien la quema, la venta y el almacenamiento del material pirotécnico.