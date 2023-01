Con impactante campaña, autoridades buscan reducir cifras de homicidios en Medellín

En lo que va de 2019 se han registrado 468 asesinatos, 16 casos más que el año anterior. La comuna 10, La Candelaria, es el sector más violento.

Hasta la zona rosa en la avenida 33 de Medellín, la Policía llegó con un féretro e invitó a la comunidad a verse en un espejo para tomar conciencia sobre el valor del respeto por la vida.

"La gente al ver el espejo se reflejado, muchas veces en la calle y hay muchos peligros, no saber elegir uno los buenos amigos o los que realmente no son amigos y por no cuidarse uno y no estar en actividades sanas", advierte Ricardo Rojas, habitante de la capital antioqueña.

"Es como un esfuerzo y una insistencia de: ‘hombre piense, piense, actúe bien, hágalo bien, haga las cosas de una manera adecuada’", comenta Juan Rúa, habitante de Medellín.

Por medio de estos impactantes elementos, la campaña busca reducir la cifra de homicidios en la ciudad. En lo que va del año alcanza los 468 casos, 17 más que en el 2018.

"La idea es limitar todas aquellas acciones violentas o el daño que le podamos causar a las demás personas y obviamente es, definitivamente, un pare definitivo frente a los temas de homicidio”, explica la capitán Deisy Aponte, jede de educación y prevención ciudadana.

La iniciativa busca llegar a las zonas donde más se registra este delito como son las comunas La Candelaria, centro de Medellín, Robledo, Belén y San Javier.