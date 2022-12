Con insultos y amenazas reaccionó curador urbano de Bello contra abogado

Diego Marín León, el Curador Primero de Bello es quien se ve exaltado en un vídeo, el abogado solicitante asegura que la pelea se dio por una orden de petición verbal.

La gresca comenzó por la construcción de un edificio, en el año 2013, que generó grietas en una vivienda aledaña al mismo. Por eso, el abogado Sergio Mario Gaviria pidió la licencia del permiso de esta construcción, pero generó una pelea.

“Inicialmente no nos lo mostraron, solamente cuando sacamos la cámara filmadora y dejamos constancia de lo que estaba sucediendo en ese caso, nos permitieron el acceso”, cuenta Gaviria, el abogado involucrado en la contienda.

Sin embargo, el curador afirma que el video está editado.

“Yo le insistía en que me lo hiciera por escrito, qué pasó, esta parte no la muestra él, pero en determinado instante él me trató de borracho textualmente. Me dijo doctor usted parece que estuviera bajo las influencias del alcohol”, relata Diego León Marín, el Curador Primero de Bello.

Asegura que ese comentario lo sacó de casillas y por eso después de la discusión, el hombre se hizo unos exámenes en Medicina Legal que le diagnosticó negativos a la prueba de alcohol.

“La agresión fue más bien de parte de él, yo estaba en la puerta de la oficina y el hermano de él fue el que se abalanzó encima”, indicó Marín.

“Cuando estamos en la puerta salen corriendo detrás de nosotros, ahí en el andén nos golpean, no nos dejan salir, intentan volvemos hacia la oficina de la curaduría porque ya estamos en la calle”, asegura el abogado Gaviria.

El abogado demandó al curador por lesiones personales, mientras el curador por injuria y calumnia al buen nombre y lesiones personales.