Con juego del amigo secreto, comunidad en Medellín se las ingenia para poder tener una biblioteca

Doña Mónica nos sigue invitando a jugar #AmigoSecretoConMiBarrio. Recordamos que estamos recibiendo aportes para hacer realidad este sueño de tener una biblioteca y un salón comunal en el Barrio La Avanzada-Piedras Blancas. Es muy fácil unirte. Puedes hacer tu aporte a partir de 10 mil pesitos, a la *cuenta de ahorros* Bancolombia :54113574651. Una vez lo hagas, nos envías el comprobante y tu dirección para hacerte llegar una postal con tu amigo secreto y el 30 de octubre haremos una rifa con los productos que nos han donado unas marcas aliadas. Puedes ayudar también compartiendo esta información, así logramos que más personas se unan y logremos la meta. #BazarParaAbrazar