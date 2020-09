Con murales, llenan de vida y color uno de los barrios más marginados de Puerto Berrío

Una amalgama de colores, arte y cultura se tomó las calles de uno de los lugares más vulnerables del municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Donde antes corrían el barro, la indiferencia social y la falta de oportunidades, hoy es uno de los sitios más coloridos de toda la región.

“Mejoró la calidad de vida, todo el mundo viene a mirar donde nosotros vivimos. Los murales y todo quedó muy bien, muy bonito. La gente ya entra, viene por acá a caminar, entran motos y ciclas”, destacó Rosalbina Bolaños, habitante de La Milagrosa.

“Esto eran unos huecos, por aquí no pasaban ni en bicicleta, cuando se largaba el agua usted no podía a salir; yo era una persona que perdía mi trabajito porque no podía bajar porque por allá abajo había un arroyo, pero hemos progresado”, resaltó Nury Sosa, habitante del sector.

Los murales y colores de las viviendas que adornan el callejón rinden un homenaje a la riqueza de la fauna y flora de Puerto Berrío.

“Resaltamos la fauna, lo que son las ranas del pantano, el tucán, el jaguar, el monito tití”, explicó Sergio Andrés Pinzón, artista callejero.

Esta inversión social se da en el marco de los 145 años de fundación del municipio, con el fin de aportar en la transformación de los sectores más deprimidos del lugar.

“La Milagrosa es un ejercicio donde quisimos llevar no sólo la transformación del piso y del andén, sino que quisimos pasar también de un espacio oscuro e inseguro, a la alegría del color, a la alegría de generar entornos muchos más agradables para las personas”, expuso el alcalde Gustavo Medina.

La Alcaldía busca replicar este proyecto en otros sectores vulnerables de Puerto Berrío y llenar de color el municipio.

