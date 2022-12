Con panfleto amenazan al Tránsito en Caucasia

El alcalde de esa localidad del Bajo Cauca antioqueño, Óscar Aníbal Suárez, afirmó que el panfleto carece de veracidad y aduce el hecho a personas inescrupulosas que no acatan las normas de tránsito, sobre todo, los motociclistas y la reglamentación del casco.

“Es un panfleto que no es verídico y no pertenecen a bandas. Son personas resentidas por las acciones que se han tomado para hacer respetar las normas”, dice Suárez.

Afirmó el primer mandatario de los caucasianos, que pese a las dificultades de orden público que estigmatizan esta subregión del departamento, las autoridades mantienen el orden para salvaguardar la vida de sus habitantes

“Todo está controlado con la seguridad. Tenemos problemas con el microtrafico como en el resto del país, pero en este momento todo está muy bien en el pueblo”, asevera Suárez.

En el panfleto, aparentemente escrito por el frente ‘Libertadores’ del ‘Clan Úsuga’, dicen que están inconformes por el atropello del tránsito y la policía con la población civil, afirmando que es un negocio y por orden de alias ‘Giovanni’, serían declarados objetivo militar si continúan con las sanciones.