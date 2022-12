Con patadas y puñetazos un motociclista agredió a agente de tránsito

Hay preocupación entre las autoridades de Medellín, por la constante agresión de que son víctimas los agentes de tránsito. La última se presentó en Belén Aliadas.

Un hombre que se movilizaba sin casco fue detenido por dos agentes, en la carrera 83 con calle 27ª, al pedirle los documentos del vehículo y el pase, el hombre atacó a puños y patadas a uno de los agentes.

En medio de la ira lanzaba insultos racistas contra uno de ellos.

“Esto no se puede aceptar. Esta persona le debe una gran disculpa a ese agente y no solo por los golpes sino por los insultos raciales. Nosotros no podemos permitir que esto pase en nuestro país y sobre esta persona tiene que caer todo lo que exista sobre la justicia para que pague”, aseveró Federico Gutiérrez, frente al caso.

Las autoridades investigan lo sucedido.