Con plantón, exigieron justicia por Leidy Paola Osorio, mujer asesinada en El Carmen de Viboral

Con un plantón, familiares y amigos de la joven Leidy Paola Osorio, de 25 años, asesinada en la madrugada del pasado viernes 28 de julio en el municipio de El Carmen de Viboral, oriente de Antioquia, exigieron justicia.



Los hechos se registraron cerca al coliseo municipal luego de que Leidy Paola Osorio se encontrara departiendo con algunas personas, entre ellas quien sería su novio, una amiga y otro hombre.

Según la información preliminar, las cuatro personas estaban en una vivienda cuando el anfitrión y presunto agresor, después de salir a comprar licor, dijo que se le habían perdido 100 mil pesos. Esto habría desatado una discusión y posterior persecución; en ese momento, el hombre la hirió mortalmente con arma blanca en la espalda.

“Siento el dolor muy horrible de mi hija. Ella salió a las once de la noche a la calle a encontrarse con unas amigas, yo le dije que no se fuera, pero me desobedeció”, contó a MiOriente Elena Serna, madre de la víctima.

Las autoridades informaron que el señalado agresor de la joven había sido capturado.

Publicidad

“Se presenta un homicidio en nuestro municipio, el cual lamentamos profundamente toda vez que para la administración municipal de El Carmen de Viboral toda vida es sagrada. También tenemos que decir que de acuerdo al trabajo articulado que ha hecho la fuerza pública se ha dado la captura del presunto responsable” indicó Leonardo Aristizábal, secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral.

El hombre señalado de estos hechos fue identificado como Juan Esteban Trujillo, de 38 años, quien se desempeña como periodista independiente en la región. Sin embargo, se conoció que fue dejado en libertad, pero continúa vinculado al proceso.



Luego de la agresión, Leidy Paola Osorio fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, de Rionegro, donde falleció a las siete de la mañana del viernes, informó el periódico El Colombiano.

Con este caso, en Antioquia han sido asesinadas 58 mujeres durante este año.

Publicidad

La comunidad pide celeridad de las autoridades para esclarecer el hecho y que se haga justicia.

Cientos de carmelitanos, entre mujeres, hombres, jóvenes y niños, se reunieron en el parque a protestar por el asesinato de Leidy Paola Osorio, de 25 años. El plantón se da un día después de conocerse que el presunto homicida quedó en libertad, aunque vinculado al proceso. pic.twitter.com/DE0w6Z7ryK — Actualidad Oriente (@Actualidad_O) July 31, 2023

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia